Indiana Jones e l' antico Cerchio è il videogioco che fa rivivere il mito di Indy come un film

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Nel 2008 l’uscita die il regno del teschio di cristallo e il regno del teschio di cristallo ha incrinato alle fondamenta ilstesso del personaggio creato da George Lucas: la distanza dalla trilogia originale, le aspettative e la trama moscia avevano rovinato uno dei classici della storia del cinema.Proprio con l'intento di non ripetere quella brutta esperienza, MachineGames ha voluto sviluppare ile l'cercando di allontanarsi il più possibile dalla saga “moderna” dell'archeologo per riprendere l'atmosfera e il sapore della trilogia che hanno costruito il successo del personaggio.