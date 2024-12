Iltempo.it - In arrivo ancora "tanta neve": ecco dove e quando. Le previsioni

Con l'del freddo non è scontato che guadagni scena anche la. Eppure, in questi giorni, i fiocchi hanno iniziato a imbiancare diverse regioni della penisola italiana, tra cui il Piemonte, la bassa Lombardia e l'Emilia occidentale. Il team de ilmeteo.it ha voluto fare il punto e capire nelle prossime ore chi dovrà prepararsi all'di "". "Le nevicate più abbondanti hanno colpito però l'Appennino Tosco-Emiliano e quello Ligure di Levante con oltre 20/30 cm di accumulo sopra i 700-900 metri di quota. In Emilia, sulle montagne del modenese si sono fiorati gli 80 cm di coltre bianca. Delle nevicate hanno interessato anche le Alpi centro-orientali, localmente molto copiose con accumuli anche superiori a 50 cm", hanno riassunto i meteorologi. Laoggi "continuerà a cadere a tratti anche copiosa fino a 300-500m in Emilia (si prevedono accumuli complessivi superiori ai 40 cm a quote attorno ai 1000 metri), sulle Alpi del Triveneto, sull'Appennino Tosco-Emiliano ed a quote più alte (sopra i 1300-1400m) su quello centrale".