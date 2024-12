Anteprima24.it - Immacolata a Napoli, Federalbeghi: “Ma che pienone, è boom escursionisti”. E sul ticket è scontro

Tempo di lettura: 3 minutiAltro cheda record, come sparava la grancassa mediatica. “Anon c’è stato il” raccontano a Federalberghi. La folla nel week-end, invece, sarebbe fatta di “molto escursionismo”. Nelle associazioni di categoria si traccia un bilancio dell’ultimo fine settimana. Ieri, i media parlavano di oltre 180.000 visitatori. E per le strutture alberghiere, stanze piene al 90%. Scenario reale? Macchè, scuotono la testa a Federalberghi. “Non abbiamo un dato – spiegano – ma quelle cifre si riferiscono ad un previsionale”. Vale a dire a numeri virtuali, poi non concretizzati. “Si sperava nell’80%, ma – dicono – non è stato raggiunto, anzi si è fermato molto al di sotto”.ha circa 12.500 posti letto in albergo. Stime non ufficiali ipotizzano 9.000 unità, nella notte tra 7 e 8 dicembre.