Bergamonews.it - Il Sole e la Terra, 45 anni all’insegna dell’economia solidale

Promuove il rispetto per la natura e l’ecosistema, sostenendo piccoli produttori locali e realtà solidaristiche. Offre alimenti biologici e biodinamici a prezzi vantaggiosi, valorizzando l’aspetto sociale del lavoro e incoraggiando pratiche di riciclo e riuso: da 45Ile La, cooperativa di consumo aderente a Confcooperative Bergamo, propone un modello fondato sui valori.“La cooperativa di oggi mantiene piena continuità con lo spirito originario, ma continuiamo a rinnovarci per trovare nuove risposte in linea con le necessità dei nostri soci”, sottolinea Claudio Merati, presidente della cooperativa.I primiPrima di entrare nel merito delle novità e dei progetti futuri, la storia della cooperativa ‘Ile la’, fondata nel 1979 a Bergamo, nasce come gruppo d’acquisto del quartiere Pignolo per contrastare l’inflazione e promuovere un’alimentazione sana e naturale.