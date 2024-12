Iodonna.it - Il programma "Lombardia per le donne" rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione e parità di genere nel mondo del lavoro, offrendo un supporto concreto alle donne che desiderano conciliare le proprie aspirazioni professionali con le responsabilità familiari

Nel panorama lavorativo contemporaneo, la partecipazione delleun fattore cruciale per la crescita economica e sociale di un paese. Diversi studi dimostrano una correlazione positiva tra unapresenza femminile nel mercato dele un incremento del PIL, accompagnato da un aumento del tasso di natalità. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, lecontinuano ad affrontare ostacoli significativi che limitano la loro piena partecipazione aldel, soprattutto in presenza didi curafigli onon autosufficienti.In, ad esempio, il tasso di occupazione dellecon figli in età prescolare è notevolmente inferiore rispetto a quello dellesenza figli. E, la disdisi manifesta anche nella tipologia di contratti offerti, che risultano più spesso atipici, a tempo determinato e part-time, limitando le loro opportunità di crescita professionale e di stabilità economica.