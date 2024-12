Cityrumors.it - Guida senza scampo: il nuovo Codice della Strada impone regole più dure

Nuoveper la sicurezzale cityrumors.it foto Ansaferree: automobilisti avvisati cityrumors.it foto Ansa: più rigore per salvare vite, stop agli abusi sulla. Innovazioni mirate per la sicurezza.Con l’introduzione delle nuove norme del, il Governo inaugura una fase di tolleranza zero per garantire una maggiore sicurezza sulle strade italiane. Le modifiche segnano una stretta decisa su comportamenti pericolosi come lasotto effetto di alcol, il mancato rispetto dei limiti di velocità e l’uso improprio di dispositivi elettronici al volante. Le novità puntano anche a regolamentare meglio i monopattini elettrici e a rispondere alle esigenze dei pazienti che fanno uso di cannabis e oppiacei per scopi terapeutici.: un impatto significativo per la sicurezzaQueste misure riflettono una strategia chiara: ridurre al minimo i rischi legati a comportamenti pericolosi, garantendo maggiori tutele per tutti gli utenti