Metropolitanmagazine.it - Golden Globes 2025: ecco la lista completa di tutte le nominations

La stagione dei premi entra nel vivo con l’annuncio delle nomination per i, un evento attesissimo che celebra il meglio del cinema e della televisione. La cerimonia, condotta da Nikki Glaser, si terrà il prossimo 5 gennaio e sarà trasmessa su CBS e Paramount+.le.Leai: c’è Wicked, The Bear e The Substance Migliore Performance di un Attore in una Serie TV – DrammaticaDonald Glover, “Mr. and Mrs. Smith”Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent” (Apple TV+)Gary Oldman, “Slow Horses” (Apple TV+)Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal”Hiroyuki Sanada, “Sh?gun” (FX)Billy Bob Thornton, “Landman” (Paramount+)Migliore Colonna Sonora Originale – Film“Conclave” (Focus Features)“The Brutalist” (A24)“The Wild Robot”“Emilia Pérez” (Netflix)“Challengers”“Dune: Part Two” (Warner Bros.