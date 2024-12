Zonawrestling.net - Goldberg condurrà il “Goldberg’s Garage”, un nuovo show automobilistico in onda su Paramount+

Leggi su Zonawrestling.net

La leggenda del wrestling Billsta per tornare in TV con una nuova serie suintitolata “’s”, incentrata sulla sua passione per le automobili. Noto per la sua presenza dominante nella WCW e nella WWE, ha da tempo espresso il suo amore per le auto, rendendo questa iniziativa una naturale estensione dei suoi interessi. La serie mira a mostrare la sua esperienza automobilistica e la propria collezione personale, offrendo ai fan uno sguardo su un’altra prospettiva della sua vita oltre al ring.EntusiastaIn un’intervista a Super Car Gavin, Bill ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, dichiarando: “Stiamo registrando untelevisivo per, e sarà davvero fantastico. Non vedo l’ora”. Per la cronaca, questo annuncio arriva mentresi prepara al suo ultimo incontro di wrestling, previsto per il 2025.