Gite scolastiche associazioni turismo | USR non sono pronti a gestire questa mole di attività Chiediamo incontro con Valditara Santanché e Salvini

Leggi su Orizzontescuola.it

“Costringere l’organizzazione dei viaggi scolastici dentro la gabbia del codice degli appalti senza le necessarie calibrature rischia di uccidere un settore che muove l’economia dele rappresenta una leva di crescita formativa e culturale insostituibile per i nostri ragazzi”. Lo denunciano ledelorganizzato Aiav Cna, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Maavi Conflavoro Pmi, Fto-Federazioneorganizzato di Confcommercio, in merito alle novità normative che impongono agli istituti scolastici di seguire le stesse regole riservate agli appalti pubblici, obbligandole a qualificarsi come stazioni appaltanti per qualsiasi spesa superiore ai 140mila euro.L'articolo: “USR nondi