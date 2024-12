Ilnapolista.it - Francesco Borrelli: «a Napoli rischio la vita per la legalità, talvolta la scorta fa fatica a difendermi. Ho paura? Sì»

: «alaper laanche lafa».Il Corriere della sera intervistaparlamentare dei Verdi che da anni combatte in prima persona una battaglia per lae contro la camorra, rischiando anche la. Gli hanno assegnato la, non sempre basta.Settembre 2020. «Quella volta ho pensato di morire».Emilioè steso per terra davanti all’ospedale San Giovanni Bosco di. Due donne hanno appena provato a torcergli il collo, per «staccarmi la testa». Con il cellulare stava denunciando in diretta social gli affari della camorra che ruotano intorno al pronto soccorso. «È stata l’aggressione più violenta mai ricevuta», confida il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, uno dei personaggi più divisivi di, ripensando a quegli attimi terribili.