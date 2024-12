Tpi.it - Firenze, forte esplosione alla raffineria Eni di Calenzano: almeno un morto e 5 feriti | DIRETTA

Leggi su Tpi.it

Eni diuna persona è morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a unaEni di, in provincia di. A confermare che c’è una vittima è la Procura di Prato.L’è avvenuta intorno alle 10.20 di oggi, lunedì 9 dicembre: il boato è stato avvertito in diverse zone die dell’hinterland. La nuvola di fumo è chiaramente visibile in tutta la città.Tresono stati trasportati in ospedale, mentre altri due vengono curate sul posto. In conseguenza dell’nell’area dellaEni ail policlinico di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di. Il piano comporta il blocco dell’attività ordinaria dell’ospedale e spazi riservati al pronto soccorso.