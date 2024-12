eXtra Festival a Ostia | arte formazione e inclusione per bambini e ragazzi

Leggi su Funweek.it

Torna ala seconda edizione di, una rassegna che fonde danza, teatro, musica e, ideata dalle associazioni Affabulazione e Valdrada. Dal 30 novembre al 30 dicembre, il Municipio X si trasforma in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo spazi teatrali e culturali di, Acilia e Dragoncello. L’evento propone 135 appuntamenti gratuiti, tra cui 27 laboratori formativi, 3 spettacoli teatrali e 2 giornate evento, tutti dedicati all’infanzia e all’adolescenza.per le giovani generazioni: per crescere attraverso l’Il cuore pulsante della manifestazione è una programmazione interamente rivolta ai giovani dai 0 ai 18 anni. I laboratori formativi spaziano tra teatro, musica, danza e arti visive, ospitati in luoghi simbolici del territorio come il Centro Culturale Affabulazione, il Teatro del Lido, Teatro Pegaso, e molti altri.