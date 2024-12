Laprimapagina.it - Esplosione al deposito Eni di Calenzano: due giorni di lutto cittadino

Il bilancio, ancora provvisorio, è di due morti, nove feriti e tre dispersi. L’enormeavvenuta nelEni di, alle porte di Firenze, ha provocato un potente boato e un’enorme nube nera ha coperto il territorio.C’è una prima dinamica per l’alEni di. Gli investigatori hanno ricostruito che tutto è partito nella zona dove si trovano 9 silos pieni di carburante per il rifornimento dei mezzi. Lunedì mattina c’erano sette auto cisterne in fila per fare rifornimento. “Tutto sembrava essere tranquillo – ha riferito un testimone ai carabinieri – quando c’è stata una fuoriuscita da liquido da un mezzo”. Sull’innesco dell’non c’è ancora chiarezza.Secondo una prima ricostruzione, l’delEni asarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti.