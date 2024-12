Anteprima24.it - Eccellenze Sannite, Iachetta (FI): “Orgogliosa di celebrare il nostro talento”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimere il mio apprezzamento per il decennale di ‘’ è un dovere, oltre che un piacere. Eventi come questo valorizzano il, la cultura e l’identità delterritorio, ponendo in luce il patrimonio umano e artistico che ci distingue. Mi congratulo con tutti gli artisti protagonisti e, in particolare, con la giovane Claudia Fruggiero, che con le sue opere ha portato una ventata di freschezza e originalità, dimostrando come il futuro dell’arte sannita sia in ottime mani”. Così ha dichiarato Anna, consigliere provinciale di Forza Italia e madrina dell’evento.“E stata una manifestazione riuscita, a cui ho partecipato con entusiasmo. Un plauso va anzitutto all’organizzatore Giuseppe Chiusolo, nonché a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa edizione straordinaria – ha concluso Anna–.