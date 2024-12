Notizie.com - Due terremoti in poche ore in Campania e in Slovenia: avvertito anche in Friuli, scuole chiuse nel Casertano. La situazione

Due scosse di terremoto avvertite inore. Una con epicentro nel, l’altra in, che è stata avvertitain.Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata alle ore 7.33 di oggi, lunedì 9 dicembre, nel. Un’altra è avvenuta in, a Lubiana, alle 3.37 di stanotte. Magnitudo 4.1, avvertitainVenezia Giulia. La.Dueinore ine ininnel. La(Screenshot Ingv) – notizie.comTanta paura per i cittadini di alcune zone della provincia di Caserta, in, svegliati bruscamente alle ore 7.33 da una scossa di terremoto con epicentro nel Comune di Roccamonfina. Il sisma è avvenuto a una profondità di 2 chilometri.