Ilfattoquotidiano.it - Dal cantiere di Firenze alla strage di Casteldaccia: 2024, l’anno nero per le stragi sul lavoro

Le denunce di infortunio sulcon esito mortale presentate all’Inail nei primi dieci mesi delsono state 890. Questo dato riflette lainfinita che il nostro Paese continua a vivere. Tra questi incidenti, almeno tre hanno provocato più di una vittima, oltre all’episodio più recente di Calenzano. Complessivamente, nei primi dieci mesi delsi registrano 890 incidenti mortali sul, con un incremento del 2,5% rispetto alprecedente. Aumentano i decessi avvenuti nel tragitto casa-, da 196 a 233, mentre calano leggermente quelli avvenuti sul luogo di, da 672 a 657, secondo i dati dell’Inail.Il crollo neldi via Mariti a– Il 16 febbraio, alle 8:52, un’architrave in cemento armato crolla nelper la costruzione di un supermercato Esselunga in via Mariti a