Ilrestodelcarlino.it - Crolla il soffitto di una tomba: sprofondano una ventina di bare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grottammare (Ascoli), 9 dicembre 2024 – Problemi seri nel cimitero di Grottammare, dove durante la notte fra sabato e domenica èta una vecchiacon almeno unadi, appartenente alla Confraternita dell’Addolorata. Ormai non si conoscono più tutti i familiari delle persone che sono state sepolte, in alcuni casi fra i 100 ed i 150 anni fa. La grande cappella era già pericolante da alcuni anni, ma il problema è rimasto irrisolto poiché non si è capito o trovato chi, in solido, avrebbe dovuto intervenire. Sta di fatto che adesso non sarà facile operare in quella zona, poiché è divenuta a pericolo di ulteriori crolli. Raggiungere le, ormai infiltrate di acqua e con accumuli di ossa che si sono formati sul fondo della cappellina sarà impresa difficile. Adesso che vi è stato il crollo, il problema si sta manifestando in tutta la sua serietà.