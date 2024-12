Sport.quotidiano.net - Cosa dice il campionato. Lo Spezia rifila cinque "sberle» al Cittadella. Il Sassuolo domina: è solo in vetta

Potreste pensare: il Pisa in questa giornata ha vinto, ilha vinto e lopure: non è cambiato praticamente niente in classifica. Sì, cioè no. Spieghiamoci meglio: a livello di classifica, il, grazie al successo al Mapei Stadium contro la Sampdoria (a questo punto sempre più in crisi, più vicina alla zona playout rispetto ai playoff, e con la posizione di Sottil ormai traballante) grazie alle reti di Laurienté, Odenthal, Pierini e doppietta Berardi (per i blucerchiati Coda), resta avanti tre lunghezze rispetto alla squadra di Inzaghi, che a sua volta mantiene un punto di vantaggio sullo. I liguri alle 15:00 di ieri erano chiamati a un esame importante: rialzare subito la testa dopo la prima sconfitta insubita lo scorso turno a Palermo. La risposta? Purtroppo per il Pisa, ottima: 5-0 a unsempre più ultimo in classifica e prova di orgoglio.