Conte messaggio a Grillo | Chi intralcerà il M5S pagherà i danni La scissione? Politicamente non ha senso

“Proseguiamo” e “le divisioni non hanno alcun fondamento politico”. È questo ilrivolto al comico fondatore e agli esponenti del M5S: “Non temiamo affatto eventuali battaglie legali”. “Siamo una comunità che ha scelto di mettersi in discussione, mantenendo le proprie radici storiche, che hanno dato risultati positivi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un video sui social, commentando il risultato della votazione dell’assemblea che ha decretato l’abolizione del garante Beppe.Leggi anche: Maltempo in Italia, alluvioni e rischio esondazioni: scatta l’allerta in 6 regioni“Questa è la casa di tutti, anche di coloro che avevano opinioni diverse o che non hanno partecipato a questo processo costituente”, chiarisce. “Abbiamo bisogno di chi ha punti di vista differenti“, aggiunge.