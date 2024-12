.com - Connect 2024: Assodigit celebra l’innovazione e il futuro

Roma, 9 dicembre– Si è concluso con grande successo “”, un evento esclusivo organizzato daperre i traguardi raggiunti nel corso di un anno di attività e per lanciare lo sguardo verso ilcon ottimismo e innovazione. L’evento si è svolto il 3 dicembre presso la storica sede di Radio Roma a Pomezia, doveha avuto il piacere di ospitare esperti, professionisti, partner e amici del nostro network., Bilancio PositivoL’evento ha rappresentato un momento cruciale per fare un bilancio del nostro primo anno di attività. Abbiamo avuto l’opportunità di condividere con i partecipanti le principali conquiste dell’anno, nonché i piani per il 2025, che si prospettano ricchi di nuove collaborazioni e progetti strategici. La serata è stata anche un’occasione per presentare il nostro nuovo impegno per l’anno prossimo e le iniziative che guideranno il nostro percorso di innovazione.