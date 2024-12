Lanazione.it - Cinema, a Firenze anteprima nazionale di “Brief History of a family”

, 9 dicembre 2024 - Presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino 2024, miglior film al Black Panther Award 2024, assegnato durante la trentaquattresima edizione del Noir in Festival, arriva initaliana alAstra di(piazza Beccaria 9), “of a”, il film diretto dal debutto alla regia di Jianjie Lin, regista che sarà presente in sala per commentare il film. Appuntamento domani, martedì 10 dicembre, alle ore 21.15 (film in versione originale con sottotitoli in italiano). Il film si svolge in Cina. In seguito alla politica che impone il figlio unico, quasi tutti i nuclei famigliari sono composti da non più tre persone. È il caso della famiglia benestante di Tu Wei, un ragazzino che vive con i genitori, in una bella casa moderna ma asettica.