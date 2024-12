Tpi.it - Chiara Ferragni pubblica una chat con il figlio Leone, polemiche sul web: “Le foto no e i messaggi privati si? Che tristezza”

unacon ilsul web sue la sua decisione dire uno screenshot di unaprivata con il.L’influencer, infatti, hato sul suo profilo Instagram un’immagine di unaWhatsApp in cui si legge: “Ciao sono. Siamo arrivati la Vitto (Vittoria, la secondogenita dindr) dorme, tutto bene. Stiamo andando in albergo”.“Il mio bimbo sta diventando grande” ha scritto l’imprenditrice digitale nella didascalia della. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Sui social diversi utenti hanno criticato. Dopo la separazione da Fedez, infatti, entrambi avevano deciso di non mostrare più i volti dei figli sui loro profili, un dettaglio che non è ovviamente sfuggito ai tanti follower della coppia.