Chi è Julian Klausner, nuovo direttore creativo di Dries Van Noten

Parigi, 9 dicembre 2024 – “Ho piena fiducia nella creatività e nella visione di”, diceVanparlando della nomina del suo “allievo”del brand che porta ancora il suo nome, di cui il gruppo spagnolo Puig detiene la maggioranza dal 2018 e che lui fondatore ha lasciato comea giugno 2024. “non è solo uno stilista di talento, ma anche una scelta chiara per assumere il comando dopo la mia partenza. La sua profonda conoscenza del marchio e dei suoi valori garantirà una transizione senza soluzione di continuità e un futuro brillante", continuache con questo passaggio di testimone certo garantisce continuità di valori ad un brand molto amato da stampa e buyer come pure da uomini e donne sofisticati e naturalmente chic in tutto il mondo.