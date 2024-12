Sport.quotidiano.net - Champions League calendario: le partite del sesto turno: programma e dove vederle in tv

Roma, 9 dicembre 2024 – Dodici squadre in cinque punti. La2024/2025 è più combattuta che mai, sia per la qualificazione agli ottavi di finale sia per l’accesso ai playoff. La nuova formula ha rimescolato le carte con big che rischiano e altre che volano, oppure squadre contro pronostico in piena corsa per qualificarsi. In tutto questo competono bene le italiane, con Inter e Atalanta pienamente in corsa per gli ottavi e anche Milan e Juventus ancora con possibilità di farcela, mentre è sull’orlo dell’eliminazione il Bologna che ha un solo punto ed è reduce da quattro ko consecutivi. La situazione Una sola squadra a punteggio pieno, è il Liverpool di Slot che comanda con 15 punti, due in più dell’Inter di Inzaghi – tutte vittorie a eccezione del pari di Manchester – poi a 12 inseguono Dortmund e Barcellona, ben posizionate per gli ottavi, mentre a 11, in quinta posizione, c’è solitaria l’Atalanta.