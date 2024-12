Liberoquotidiano.it - Carlos Sainz, lo straziante video rubato nel paddock: pianto disperato per l'addio alla Ferrari | Guarda

Dopo quattro stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni, cala il sipario sull'avventura diin: ultimo atto la gara di Abu Dhabi, chiuso al secondo posto, 25esimo podio con la scuderia di Maranello. Lo spagnolo l'anno prossimo sarà in Williams. Un, quello, dovutonecessità di far posto a Lewis Hamilton. Une un mancato rinnovo di contratto che hanno fatto profondamente soffrire, che non lo ha mai nascosto. E che non ha però mai fatto mancare un grammo di impegno: anche questa, per lui è stata una stagione sensazionale. Il secondo posto ottenuto nella gara di Yas Marina, alle spalle del vincitore Lando Norris, rappresenta il massimo risultato possibile considerando le prestazioni delle monoposto in pista. Sebbene non sia stato sufficiente per conquistare il titolo costruttori, che è andatoMcLaren, lascia poco spazio a rimpianti.