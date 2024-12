Ilfattoquotidiano.it - Canta al piano bar nel giorno di malattia: la Cassazione reintegra il dipendente licenziato da Cotral

Nel febbraio 2020, la società di trasporti del Lazio, lo avevadopo che era stato sopreso are in unbar in unin cui risultava inper una diagnosi di forte ansia. Tuttavia, il licenziamento è stato contestato dal lavoratore e successivamente annullato da due gradi di giudizio presso il Tribunale di Roma. Ora, anche la Corte di, con una sentenza depositata il 29 novembre scorso, ha dichiarato “illegittimo” il provvedimento aziendale.La Suprema Corte ha convalidato la decisione dei giudici di merito che avevano ordinato il reintegro dele riconosciuto un’indennità risarcitoria di circa 2.000 euro. Nelle motivazioni, i magistrati hanno sottolineato che, nel caso specifico, l’attività canora non era incompatibile con la diagnosi di ansia e depressione.