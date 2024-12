Quotidiano.net - Calenzano, 'incendio sotto controllo, spente le fiamme'

Leggi su Quotidiano.net

E' stato spento l'scaturito dall'esplosione avvenuta nel sito dell'Eni a. I vigili del fuoco, ha riferito il presidente della Toscana Eugenio Giani, "hanno domato lein modo da evitare la propagazione ai depositi vicini". Nell'area interessata dall'esplosione sono state distribuite delle mascherine e sono stati invitati i cittadini, con un messaggio di It Alert - il sistema di messaggistica d'emergenza del Dipartimento della Protezione Civile - a tenere chiuse le finestre in un raggio di 5 chilometri dal luogo dell'esplosione. I tecnici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale, ha aggiunto Giani, "sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d'acqua"