Calcio / Apertura termini per trasferimenti e svicolo dei calciatori

I giocatori si possono trasferire dal 3 dicembre mentre per gli svincolati dopo il 12 dicembre è tutto ok. La sottoscrizione del contratto di lavoro sportivoJESI, 9 dicembre 2024 – Inizia la settimana deie degli svincoli deiNel prossimo week end si disputerà l’ultima del girone di andata per Eccellenza e Promozione e la terzultima per Prima e Seconda Categoria. Poi, dopo la finale di Coppa Italia tra Urbania e Chiesanuova, per ciò che riguarda ilgiocato se ne riparlerà a Gennaio 2025.Ma quali sono le varie tipologie di svincolo e le modalità per le quali possono essere richieste e ottenute.I giocatori si possono trasferire dal 3 dicembre mentre per gli svincolati dopo il 12 dicembre è tutto ok.C’è un però! I giocatori che hanno il cosidetto “contratto di lavoro” si possono trasferire come e quando vogliono?Il regolamento recita che se un calciatore non ha sottoscritto ad inizio stagione un rapporto di lavoro sportivo potrà svincolarsi dal 2 Dicembre 2024 all’11 Dicembre 2024 e potrà tesserarsi con una nuova società dal 12 Dicembre 2024.