Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Foto Express raggiunto in vetta dal Francolino

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel Girone Giara Assicurazioni primo tempo pessimo del, 0-2 all’intervallo contro il Seven & Montebello, doppietta di Villani, poi 4-2 in 10 minuti con Arenga, Gennari e super doppietta di Giordano, 5-3 di Lanzoni, ma il Seven la pareggia nel finale con Vilardi e Bighinatti.indalche batte, 7-5, l’Osteria Strabassotti con poker di Bianchi, doppietta di Serafini, gol e 2 assist per Bellinati. Dopo il ko della settimana scorsa, il Cd Costruzioni, sebbene in formazione ancora rimaneggiata, sconfigge 4-3 gli Irruentes: 1-0 Irruentes, 2-1 Cd Costruzioni all’intervallo, 3-2 Irruentes ad inizio ripresa, 3-3 di Palmer su assist di Lanciotti e gol della vittoria con l’azione personale di Marchiori. Tiene il passo il Tabacchi Levigatura Marmi, 10-2 nel derby in famiglia con il Vuoiqueikiwi, 6 reti di Colletto.