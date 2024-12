Ilrestodelcarlino.it - Brindisi per le feste. Dai presepi alle luci. Il borgo si accende

Accese ieri, nel giorno dell’Immacolata, le luminarie e l’albero di Natale anche a Civitanova Alta e aperte le porte alla "Città dei" con oltre 300 meraviglie dislocate tra i vicoli. "Diamo il vianatalizie anche nel nostro", ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica presente insieme con il presidente della Pro loco Aldo Foresi, quello di Atac Massimo Belvederesi, assessori e consiglieri comunali. "Le luminarie, l’albero e gli oltre 300artigianali che lo scorso anno hanno accolto 30 mila visitatori sono il simbolo della nostra tradizione e della nostra ospitalità", ha aggiunto. L’amministrazione insieme con la Pro loco ha consegnato una targa al maestro presepaio Antonino Savarese per la "preziosa collaborazione" nell’stimento della mostra. Dopo la visita aistiti in sei punti della città, spazio multimediale e chiostro San Francesco, nell’ex archivio Tribunale, ex Pescheria, ex Liceo Classico corso Annibal Caro, famiglia Broglia via del Girone, e al convento dei frati cappuccini, tutti in piazza della Libertà per l’accensione delle luminarie e delledell’albero di Natale.