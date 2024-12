Quotidiano.net - Bhblasted lancia una campagna di assunzioni per espandere il team entro il 2025

UNA NUOVAdiaccompagna lo sviluppo del gruppo.com/it/), Società Benefit con sede a Caserta che opera nel mondo digitale. Nato nel 2016, ad oggi conta circa 63 dipendenti, con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, puntando a raggiungere le 150 risorsela fine del. La società ha un carattere giovane, innovativo, ma ampiamente affermato in attività che spaziano dalla produzione just in time di abbigliamento streetwear innovativo e sostenibile, al performance marketing omnicanale, passando per la ricerca e sviluppo di nuove idee di business, sia in ambito B2C che B2B. Semplicità, digitalizzazione e innovazione sono alla base del modello di business die della sinergia vincente di tecnologie all’avanguardia, come tecniche di machine learning, software e sistemi di automazione altamente avanzati.