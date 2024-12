Aaron Taylor-Johnson riflette sul ruolo di Quicksilver nel MCU condividendo il ruolo con Evan Peters

Leggi su Cinefilos.it

suldinel MCU,ilconha parlato della sua breve partecipazione al Marvel Cinematic Universe neldi Pietro Maximoff/in Avengers: Age of Ultron. Durante il periodo che ha preceduto l’uscita del film nel 2015, il debutto di, insieme a quello di sua sorella, Wanda Maximoff/Scarlet Witch, era atteso con ansia dai fan. Solo un anno prima,, aveva interpretato una versione alternativa in X-Men: Giorni di un futuro passato. Purtroppo, la prima iterazione del personaggio si è sacrificata per salvare Clint Barton/Occhio di Falco e non è più riapparsa nel MCU.Parlando con IMDb,ha anche parlato del fatto che sia lui chehanno interpretato ilin franchise diversi.