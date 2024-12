Gqitalia.it - 4 motivi che rendono Black Doves una serie thriller diversa e, a suo modo, divertente

mescola un sanguinosopolitico con una buddy comedy che scalda il cuore risultando una delle produzioni Netflix più intriganti di questo anno.21 anni dopo Love Actually, Keira Knightley torna nella Londra natalizia, ma per unatv e in chiave molto. L'attrice interpreta Helen Webb, che è molte cose allo stesso tempo: la moglie modello di ministro in quota ai conservatori, una madre devota di due gemelli e un'astuta spia. Quale agente dell'organizzazione, infatti, raccoglie informazioni sensibili sul suo paese e sul suo governo e le vende al miglior offerente.Quando il suo amante segreto, Jason, viene ucciso su una panchina del parco una notte di dicembre, Helen si mette alla ricerca dei responsabili. La spia si rende presto conto che l'omicidio è in qualchecollegato alla morte di un ambasciatore cinese e alla scomparsa di sua figlia.