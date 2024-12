Ilrestodelcarlino.it - Un Fano inarrestabile domina senza problemi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

9 nuova bedosti 1 CALCIO (4-3-3): Sodani; Guei (22’ st Spuri), Nodari, D’Anzi (22’ st Riggioni), Incerti; Mea (24’ st Niang), Omiccioli, Bianchi; Giovanelli (33’ st Apezteguia), Gueye (22’ st Ricci), Sabattini. A disp. Giulini, Orazi, Casoli, Patrignani. All. Spendolini. NUOVA BEDOSTI (4-4-1-1): Baldoni; Gili (42’ st Cappelli), Principi, Tagliabracci, Cavaliere (24’ st Karafilaj C.); Caruso (Karafilaj K.), Poyser, Gattoni (6’ st Agron Gonzalez), Rodriguez, Mazzanti, Rupalti. A disp. Domenicucci, Fraghì, Ghiandoni. All. Ghiandoni. Arbitro: Capuccini di Pesaro. Reti: 36’ pt Gueye, 37’ pt Bianchi, 9’ st, 13’ st e 17’ st Giovanelli, 21’ st Omiccioli, 24’ Sabattini, 32’ st Ricci (rig), 36’ st Spuri, 43’ st Karafilaj. Note: pomeriggio rigido, terreno buono, spettatori 300. Ammoniti: Baldoni, Karafilaj K.