Trump minaccia di uscire dalla Nato | tensione altissima con gli alleati

Donaldvaluta seriamente l’uscita degli USA, alimentando timori tra i Paesi membri: focus su difesa e spese militari. Con l’inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca il 20 gennaio, Donaldtorna al centro delle polemiche internazionali. Il presidente eletto ha dichiarato di considerare seriamente l’uscita degli Stati Uniti, puntando il dito contro i membri che non rispettano le quote di spesa per la difesa. Durante un’intervista al programma Meet the Press della NBC,ha ribadito: “Sto considerando l’uscita degli Stati Unitise glinon pagano i loro conti”. Il riferimento è al mancato raggiungimento dell’obiettivo del 2% del Pil per la difesa, definendo in passato “delinquenti” i Paesi non allineati.e il secondo mandato: una possibile rottura con laLe dichiarazioni dihanno alimentato i timori all’interno dell’Alleanza Atlantica, spingendo il nuovo segretario generale, Mark Rutte, a un atteggiamento conciliatorio verso Washington.