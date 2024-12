Trapani-Benevento le formazioni ufficiali | scelte a sorpresa di Auteri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoA poco meno di un’ora dal fischio d’iniziozzate ledi mister. In difesa spazio aper Meccariello accanto a Berra con Ferrara e Oukhadda sulle corsie laterali. In mezzo al campo out Prisco per un leggero fastidio muscolare, in campo Viviani e Talia. In avanti Acampora, Lamesta e Simonetti a sostegno del terminale offensivo Manconi con Perlingieri che parte dalla panchina, anche se bisognerà vedere nel concreto il modulo scelto dal tecnico giallorosso che potrebbe anche optare per il 4-3-1-2 arretrando Simonetti a centrocampo.(fischio d’inizio alle 19:30)(3-5-2): Seculin; Celiento, Malomo, Silvestri; Ciotti, Karic, Carraro, Carriero, Benedetti; Fall, Lescano. A disp.: Ujkaj, D’Aniello, Gelli, Sabatino, Spini, Martina, Marino, Crimi, Kanoute, Bifulco, Udoh.