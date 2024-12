Ilrestodelcarlino.it - Tram Riva Reno: il sindaco Lepore celebra il progresso dei lavori e discute la pedonalizzazione

Lo criticano per le grandi opere, i cantieri e il? E lui scende in campo, in via, per festeggiare la conclusione di una prima parte deidel, con la scopertura del canale e il ritorno del passaggio delle auto. Alla festa di strada organizzata dai commercianti nell’ambito del progetto ’Sbo’, è subito incalzato dai residenti sul tema delladella strada. "Forse un sabato e una domenica, ogni tanto si può fare", butta lì prudente. Poi aggiunge: "Insieme ai cittadini decideremo come gestire questa zona. Ovvio però che in alcune occasioni, come le feste, si potrà volendo anche chiudere il passaggio alle auto. Ma lo decideremo più avanti insieme ai cittadini che vivono qua in zona". Di sicuro c’è che il progredire deidelinè fonte di soddisfazione per il