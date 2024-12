Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 3.0 a Rionero Sannitico: nessun danno segnalato

(ISERNIA) – Una scossa didi3.0 è stata registrata oggi alle 13:15 nel territorio di, al confine tra Molise e Abruzzo. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto un ipocentro a 10 chilometri di profondità.Scossa percepita nelle zone vicine all’epicentroLa scossa è stata avvertita dalla popolazione delle aree più vicine all’epicentro e, in alcuni casi, anche nella città di Isernia. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Le autorità locali e la protezione civile continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.Un’area ad alta sismicitàIl territorio dirientra in una zona sismica 1, classificata come area ad alta attività sismica.