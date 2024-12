Lanazione.it - Terranuova, incrocio salvezza

Leggi su Lanazione.it

"Quella di oggi è una gara importante, come quella di domenica scorsa e come le prossime che verranno". Marco Becattini non utilizza troppi giri di parole: siamo quasi al giro di boa e ogni partita è fondamentale per smuovere la classifica e abbandonare i 14 punti che collocano ilTraiana in zona playout. Oggi al Matteini va in scena lo scontro diretto con il Flaminia, che di punti ne ha 13, ma è una compagine navigata e che conosce bene la categoria, quindi vietato distrarsi. Nei due precedenti, hanno sempre vinto i laziali. "Veniamo da una partita contro il Poggibonsi - ha sottolineato - in cui nel primo tempo abbiamo avuto grosse difficoltà, forse per il 5-0 subìto a Livorno. Nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione e dobbiamo continuare con questa linea. Al Matteini arriva una squadra viva, che ha perso dal Livorno, ma che con il nuovo allenatore sembra motivata per rubare i tre punti".