Spal Primavera ferma la serie di sconfitte con un pareggio contro Renate

Dopo duedi fila, latorna a muovere la classifica centrando unper 1-1 sul campo dell’ostico. I biancazzurri passano in vantaggio con Marrale, poi vengono raggiunti da Carta su calcio di rigore. Laparte forte e al 7’ sfiora il vantaggio con un’azione corale: Cecchinato scende sulla fascia e mette al centro, dove la difesa delrespinge sui piedi di Mayele, il cui tiro termina a fil di palo. Due minuti più tardi è Anzolin a far tremare la difesa ospite con una conclusione al volo dal limite dell’area che sfiora il palo. Dopo le prove generali, arriva il vantaggio biancazzurro: l’azione si sviluppa sulla fascia con Anzolin che crossa in area, dove Samaritani e Sermenghi si ostacolano a vicenda: la palla arriva sui piedi di Marrale che dal limite dell’area lascia partire un tiro che si insacca alla sinistra del portiere.