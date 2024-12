Seul arrestato ex ministro Difesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.35 L'exdelladella Corea del Sud Kim Yong-hyun, noto per aver proposto la dichiarazione di legge marziale al presidente Yoon Sukyeol, è stato: lo riportano i media locali. Kim Yong-hyun si era dimesso giovedì scorso. La polizia, intanto, ha avviato un'indagine su Yoon e altri per presunta insurrezione.Da parte sua, l'ufficio del procuratore non ha commentato l'arresto di Kim.Ieri Yoon è sopravvissuto alla mozione di impeachment proposta in Parlamento dai partiti dell'opposizione.