Iodonna.it - Sessantanove anni, sei matrimoni - il più celebre con Angelina Jolie - quattro figli, un rapporto ambiguo, spesso spezzato con Hollywood, Billy Bob Thornton è scrittore, attore, regista e musicista. E in "Landman" è Tommy Norris un “macho men” apparentemente inflessibili che poi crolla con Aynsley, la figlia teenager

Leggi su Iodonna.it

Simbolo della pace attorno al collo, una manciata di catene con ninnoli vari assieme a una targhetta di riconoscimento da soldato in guerra, ai polsi braccialetti e catenine di metallo, gli avambracci coperti da due tatuaggi bluastri. Cappellaccio nero da corsaro e una camicia country a scacchi grigio blu che poco ha a che fare con la sua mise da personaggio di Salgari dei giorni nostri.Bobè così, sfugge a qualsiasi catalogazione. È una miscela di stile, talento, convinzioni, interessi, e vite vissute e ricominciate da capo. Piuttosto esplosiva. Da “Succession” a “Berlin”: quanto valgono le location delle serie tv? X In questi giorni è sul piccolo schermo (Paramount+), nella serie, in una nuova incarnazione: se stesso in versione texana.