Senza vergogna Al Grande Fratello arriva il comunicato e a tavola si scatena il putiferio | Helena l’ha fatta grossa

La casa delè stata teatro di una serata infuocata, tra accuse, tensioni e decisioni che hanno alimentato i contrasti già esistenti tra i concorrenti. Al centro della tempesta, ancora una volta, ci sonoPrestes e Shaila Gatta, due delle protagoniste più discusse di questa edizione. Tutto è iniziato con undelche ha proposto ai gieffini una sfida basata sulla sincerità. “vi chiede una prova di sincerità. Guardatevi in faccia e rispondete a questa domanda: la vostra è una cena tra amici, ma chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze chevi svelerà al momento opportuno”. La tensione è salita alle stelle quando i voti hanno decretato che le più “indesiderate” fosseroPrestes e Amanda.