Segugio salvato dai Vigili del Fuoco

Ha saltato un fossato di 15 metri e non riusciva più a risalire. Lola, unmaremmano, è stata recuperata da una squadra deideldi Urbino, che si sono calati con le corde per salvarla. E’ accaduto ieri pomeriggio a Schieti, intorno alle 16,40, durante una battuta di caccia al cinghiale. La cagnolina, che si trovava in campagna insieme al suo padrone, ha saltato in un punto pericoloso ed è finita in fondo al fossato. I soccorritori sono riusciti a localizzarla grazie ad un dispositivo gps che aveva al collo e che ha permesso in breve tempo di capire dove si fosse fermata. I pompieri si sono calati con una speciale imbragatura che consente il recupero degli animali in base alla taglia e Lola si è fatta aiutare docilmente daidel. Ha potuto quindi essere riabbracciata dal proprio padrone che attendeva con ansia il buon esito delle operazioni di recupero.