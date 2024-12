Thesocialpost.it - Sardegna, incidente mortale: Matteo Demuro nel 2019 si era salvato per miracolo in un altro schianto

, il 36enne cagliaritano deceduto ieri sulla vecchia Orientale Sarda, era già sopravvissuto a un terribilenel dicembre. All’epoca, dopo giorni di ricovero al Brotzu e un delicato intervento chirurgico, era stato dichiarato fuori pericolo. Ieri, invece, la tragedia è avvenuta a Campu Omu, dove è morto sul colpo precipitando in un burrone dopo uno scontro frontale con un’auto che viaggiava nella direzione opposta.L’si è verificato al chilometro 31, in località Arcu ’e Tidu, vicino al bivio per Burcei. Nelera rimasto coinvolto in ungravein via Vesalio, a Pirri, la vigilia di Natale. Stava raggiungendo l’autolavaggio che gestiva quando la sua moto si scontrò violentemente con un camion proveniente da via della Giovane Italia.