Spazionapoli.it - “Riserve valgono 150 milioni ma Conte ha dimostrato una cosa”: l’attacco è durissimo

Brucia ancora l’eliminazione dalla Coppa Italia in casa Napoli.a chi è sceso in campo contro la Lazio è pesantissimo. L’eliminazione del Napoli in Coppa Italia ha fatto discutere non poco. La decisione didi affidarsi alla seconde linee è stata ampiamente criticata da molti, soprattutto perché quella schierata all’Olimpico era una formazione inedita e che non aveva mai giocato insieme.Certo, poi ci sono i calciatori e quanto fatto da quelli che sono scesi in campo: ci si aspettava di più di alcuni, soprattutto perchè quella contro la Lazio poteva essere l’occasione giusta per mettersi in mostra e provare a mettere in difficoltà l’allenatore.Così non è stato, eha dovuto fare i conti con una serie di elementi che hanno deluso le aspettative, almeno quelle dei tifosi.