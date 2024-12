Spazionapoli.it - Rinovo Kvara, colpo di scena! Le parti si sono avvicinate, firma ad un passo: le ultime

C’è undiche riguarda Khvichatskhelia: il rinnovo sarebbe davvero vicinissimo! Ecco cosa sta succedendo in queste ore. Quando meno te lo aspetti, ecco che arriva ildi. Il Napoli si prepara a far felici i tifosi con una notizia che, se confermata nell’arco di tempi brevi, potrebbe rappresentare un vero regalo di Natale: cinotizie molto positive suldi Khvichatskhelia, lesisensibilmenteproprio in queste ore.Dopo l’incontro tra Mamuka Jugeli e la dirigenza azzurra, non cimai più state notiziecolarmente positive, con la trattativa apparentemente arrivata ad un vero e proprio punto di stallo. Eppure, l’edizione di oggi del Corriere dello Sport racconta di un Khvicha ormai ad undallacon il Napoli.