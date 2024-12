Liberoquotidiano.it - "Ridicoli". Domenica In, i Ricchi e Poveri entrano in studio e si scatena l'inferno: valanga di insulti

Leggi su Liberoquotidiano.it

In Mara Venier, in questa puntata dell'8 dicembre, in unotutto decorato per il Natale, ha come ospiti i. Il gruppo dopo aver scherzato un po' con la conduttrice ha cantato esibendosi in un pezzo che ha colpito e non poco i telespettatori dividendo il pubblico (come sempre) che segue il programma anche su X commentandolo minuto per minuto. Ed ecco che arriva subito chi conosce solo il linguaggio degli: "Inon si rendono conto che sono. Sembrano i Teletubbies", scrive un utente. E un altro subito aggiunge: "Ihanno fatto una canzone per lo zecchino d'oro? Perfetta per bimbi e il natale". Ma c'è anche chi va davvero oltre: "Anziché spendere soldi per questa roba inguardabile e patetica, ospiti e conduttrice da vomito, potrebbero spendere i soldi pubblici per il GP Formula 1.