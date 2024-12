Ilgiorno.it - Progetto del quarto ponte a Lecco: confronto sulla viabilità con Malgrate, Pescate e Galbiate

Continua a tener banco ildelnella sua versione a due corsie. La Provincia ha chiesto al sindaco Mauro Gattinoni di avviare undell’area in maniera tale da armonizzare le necessità della città con quelle di. Lo scoglio da superare è progettare una corsia in uscita dasenza compromettere ladello svincolo di. "Chiediamo adi spiegare come intende sviluppare lainterna perché è sì prerogativa del Comune - sottolinea il consigliere provinciale Mattia Micheli, che segue la questione per conto della presidente Hofmann -, ma essendo la città centrale negli spostamenti nord-sud della provincia, la gestione è decisiva per l’intero territorio". Non appena ottenuti i chiarimenti, Villa Locatelli si è impegnata a inviare in Regione la documentazione a supporto della richiesta ad Anas di integrare il contratto di servizio in essere.