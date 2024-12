Posticipo Serie A Napoli-Lazio 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.45 Secondo ko interno per il, che manda in vetta all'Atalanta. Tanta intensità, pochi spazi. Subito gran risposta di Provedel al tiro ravvicinato di McTominay.Isaksen si libera al limite,Meret vede il pallone all'ultimo ma ci arriva. Dele Bashiru da oltre 20 metri schianta il destro sulla traversa (51'). Su azione d'angolo, Anguissa sale più in alto di tutti e di testa scheggia il palo (71'). Al 79' lancio del neoentrato Noslin,troppo tenero Olivera, Isaksen lo salta e batte Meret in diagonale.